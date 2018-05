GIBSON dépose le bilan

Cette nouvelle était attendue et prévue depuis quelques mois déjà puisque le marque avait environ 500 millions de dollars de dette. Mais c’est maintenant officiel, Gibson, la célèbre marque de guitare, a déposé le bilan. Ou tout du moins fait appel au « Chapitre 11 » permettant à l’entreprise de continuer son activité sous certaines conditions et pouvoir négocier sa dette et d’entamer les discussions avec d’éventuels repreneurs.

L’entreprise qui avait décidé il y a quelques temps de s’ouvrir sur un marché plus large avec des acquisitions diverses comme KRK, Cerwin-Vega et Stanton DJ, ou encore la participation massive chez TEAC, qui lui ont coûté très cher. Sans parler de ses autres marques Epiphone, Kramer, Steinberger, Dobro, et Baldwin.

Plus d’infos: https://www.reuters.com/article/us-gibson-brands-bankruptcy/legendary-u-s-guitar-maker-gibson-files-for-bankruptcy-idUSKBN1I23VR