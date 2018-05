BURY TOMORROW en France pour 3 dates en Juin

BURY TOMORROW sera en concert en France en Juin prochain pour 3 dates à commencer par le 15/06 au Download Festival. A noter la sortie du nouvel album « Black Flame » le 13 Juillet dont le premier extrait éponyme est sorti le mois dernier et à voir ou revoir ci-dessous.

Le 15/06 au Festival Download (Paris)

Le 22/06 @ Red Studio (Douai) + Being As An Ocean et Unleashing The Beast

Le 23/06/2018 @ Hard Rock Cafe (Lyon) + Landmvrks & Unelashing The Beast

« Black Flame » track listing

01. No Less Violent

02. Adrenaline

03. Black Flame

04. My Revenge

05. More Than Mortal

06. Knife Of Gold

07. The Age

08. Stormbringer

09. Overcast

10. Peacekeeper