ALICE IN CHAINS dévoile son nouveau single « The One You Know »

Communiqué: Après 5 ans d’absence, Alice In Chains, figure incontournable de la scène rock US, est enfin de retour avec un nouveau single, « The One You Know », premier extrait de leur prochain album !

Le guitariste / chanteur Jerry Cantrell ne cache pas sa satisfaction : « Le disque porte nos empreintes digitales. Nous sommes très fiers de ce que nous avons composé et de ce que nous avons enregistré. Il y a des trucs vraiment puissants, des trucs bien laids, des choses magnifiques, mais parfois vraiment vraiment bizarres aussi…. Bref, ça assure… »

Le groupe sera en concert en France ce Eté:

24 Juin – Clisson, France – Hellfest // COMPLET !

8 Juillet – Belfort, France – Les Eurockéennes