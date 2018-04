Un nouvel album de SINSAENUM en Août et une tournée !

Communiqué: SINSAENUM VIENT D’ANNONCER SON NOUVEL ALBUM « REPULSION FOR HUMANITY » -SORTIE PREVUE LE 10 AOÛT 2018 SUR earMUSIC

Comme son nom l’indique, cet album est fortement déconseillé aux âmes sensibles. Ça ne passera certainement pas à la radio, et vous n’entendrez pas votre mère fredonner les refrains tout en préparant le dîner. C’est plutôt le contraire d’ailleurs : « c’est radical, c’est violent, c’est énervé, encore plus énervé .. » explique le fondateur du groupe Frédéric Leclercq. » Ce nouvel album est une continuation de notre dernier EP « Ashes ». En terme de son et de style, on a ajouté plus d’influences au mix. Cet album, c’est 100% nous. Il n’est certainement pas destiné à satisfaire la population de masse et à rentrer dans les playlists des radios. Que ça soit dans le visuel (fait par Travis Smith) , dans les paroles mais aussi dans la musique en elle-même, vous ne trouverez rien de commercial. »

« Repulsion for Humanity » a été enregistré pendant ce long et sombre hiver 2018 lorsque le groupe logeait ensemble dans une maison. Avec l’aide de Francis Caste au mixage, Sinsaenum a affiné sa propre identité, très loin du typique deah metal ou du metal moderne que l’on peut entendre un peu partout ces derniers temps.

Joey Jordison déclare : » Dans un sens, « Repulsion of Humanity » est un peu comme notre premier album parce que j’ai eu l’opportunité d’enregistrer en France avec le groupe cette fois ci . On a pu partager nos idées et le fait de construire quelque chose ensemble en tant que groupe a permis de poser des putains de base pour le reste. »

« Cet album , c’est comme une injection de lethal, et l’écriture des textes a énormément évolué. C’est de loin le plus lourd, le plus brutal et le meilleur album que j’ai pu faire dans ma carrière » ajoute le vocaliste Sean Zatorsky. » Les riffs sont complètement tarés, ce qui m’a inspiré à faire des choses incroyables vocalement, ce que je n’ai jamais pu faire auparavant. Je ne me mettais aucune barrière, car la musique n’en avait pas ! »

« Repulsion for Humanity » sort le 10 août prochain sur earMusic. Pour la première fois depuis sa formation, Sinsaenum sera en tournée.

28.09.2018 St. Brieuc – La Citrouille (FR)

29.09.2018 Paris – tba (FR)

30.09.2018 Reims – La Cartonnerie (FR)

01.10.2018 Esch Sur Alzette – Kulturfabrik (LUX)

03.10.2018 Hamburg – Knust (GER)

04.10.2018 Hannover – Musikzentrum (GER)

05.10.2018 Berlin – Lido (GER)

06.10.2018 Warsaw – Proxima (PL)

07.10.2018 Prag – Futurum (PL)

09.10.2018 München – Backstage (Werk) (GER)

10.10.2018 Budapest – Dürer Kert (HUN)

11.10.2018 Wien – Szene (AT)

12.10.2018 Zug – Galvanik (CH)

13.10.2018 Milan – Legend (IT)

14.10.2018 St. Ètienne – Le Fil (FR)

16.10.2018 Colmar – Grillen (FR)

17.10.2018 Stuttgart – ClubCANN (FR)

18.10.2018 Vosselaar – Biebob (BE)

19.10.2018 London – The Dome (UK)

20.10.2018 Amstelveen – P60 (NL)

21.10.2018 Copenhagen – Vega (DK)