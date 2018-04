Un nouveau clip pour THE BLACK DAHLIA MURDER et une réédition en vinyle

THE BLACK DAHLIA MURDER va ressortir en vinyle les albums « Everblack », « Ritual » et « Unhallowed ». Le groupe propose également un nouveau clip à voir ci-dessous.

Everblack LP re-issue

–white vinyl (US exclusive – limited to 1000 copies)

–opaque purple marble vinyl (US exclusive – limited to 500 copies)

–grape candy purple / black split vinyl (US exclusive – limited to 500 copies)

–180g black vinyl (EU exclusive)

–violet blue/black marbled vinyl (EU exclusive – limited to 300 copies)

–purple / black ‘A/B side’ melt vinyl (EU exclusive – limited to 200 copies)

–purple / black & white splatter vinyl (Ebay exclusive – limited to 120 copies)

–lilac marbled vinyl (EU exclusive – limited to 200 copies)

–clear lavender marbled vinyl (EU exclusive – limited to 200 copies)

Ritual LP re-issue

–metallic gold vinyl (US exclusive – limited to 1000 copies)

–metallic gold / translucent green split vinyl (US exclusive – limited to 500 copies)

–clear w/ white & green smoky swirls vinyl (US exclusive – limited to 500 copies)

–180g black vinyl (EU exclusive)

–swamp green marbled vinyl (EU exclusive – limited to 300 copies)

–gold / black splattered vinyl (EU exclusive – limited to 200 copies)

–transparent light-green / black & white splattered vinyl (Ebay exclusive – limited to 120 copies)

–gold / silver splattered vinyl (EU exclusive – limited to 200 copies)

–olive green marbled vinyl (EU exclusive – limited to 200 copies)

Unhallowed LP re-issue

–sea glass vinyl (US exclusive – limited to 1000 copies)

–smoke / white split vinyl (US exclusive – limited to 500 copies)

–clear w/ white smoky swirls vinyl (US exclusive – limited to 500 copies)

–180g black vinyl (EU exclusive)

–silver / black marbled vinyl (EU exclusive – limited to 300 copies)

–black / white & grey splattered vinyl (EU exclusive – limited to 200 copies)

–grey/ black splattered vinyl (Ebay exclusive – limited to 120 copies)

–transparent sea-green vinyl (EU exclusive – limited to 200 copies)

–clear / white & turquoise splattered vinyl (EU exclusive – limited to 200 copies)







A noter également les prochaines dates:

Aug. 8 – Josefov, Czech Republic – Brutal Assault Festival

Aug. 9 – Poznan, Poland – Pod Minoga

Aug. 10 – Schlotheim, Germany – Party San Open Air

Aug. 11 – Leeuwarden, Netherlands – Into The Grave afterparty

Aug. 12 – Courtrai, Belgium – Alcatraz Metal Festival

Aug. 14 – Berlin, Germany – Musik & Frieden

Aug. 15 – Essen, Germany – Turock

Aug. 16 – Dinkelsbuehl, Germany – Summer Breeze

Aug. 18 – Saint-Nolff, France – Motocultor Festival

Aug. 19 – Zurich, Switzerland – Dynamo

Aug. 20 – Milan, Italy – Circolo Magnolia

Aug. 22 – Hamburg, Germany – Logo

Aug. 23 – Andernach, Germany – Death Feast

Aug. 24 – Spital am Semmering, Austria – Kaltenbach Open Air

Aug. 25 – Worrstadt, Germany – Neuborn Open Air