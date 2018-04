POWERWOLF révèle les infos et la pochette de son nouvel album !

Communiqué: Les infos sur le nouvel album de POWERWOLF sont révélées !

THE SACRAMENT OF SIN – Nouvel album

1. Fire & Forgive

2. Demons Are A Girl’s Best Friend

3. Killers With The Cross

4. Incense And Iron

5. Where The Wild Wolves Have Gone

6. Stossgebet

7. Nightside Of Siberia

8. The Sacrament Of Sin

9. Venom Of Venus

10. Nighttime Rebel

11. Fist By Fist (Sacralize Or Strike)

bonus song: 12. Midnight Madonna

Matthew Greywolf , membre du groupe déclare :

Le groupe est heureux de révéler les infos sur notre nouvel album en dévoilant cette superbe artwork qui représente au mieux THE SACRAMENT OF SIN. Nous sommes en ce moment en train de finir le mixage de l’album au Fascination Street Studios et nous sommes impatients de vous faire écouter ce monstre que nous avons conçu ! Ne vous attendez pas à quelque chose de moins intense que ce que nous avons fait par le passé, nous revoilà avec un album qui va tout emporter sur son passage, à la sauce Powerwolf 🙂

En concert au DOWNLOAD PARIS le 15 Juin

Toutes les dates sur facebook.com/powerwolfmetal