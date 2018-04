MONOLYTH et DEUS EX MACHINA à Paris dans 10 jours

Communiqué: Le vendredi 20 avril, le Death mélodique s’invite au Klub !

Trois groupes, trois visions différentes du style, avec au programme, dès 18h30 :

Monolyth, désormais habitué aux scènes parisiennes, revient au Klub, plus de 2 ans après son dernier passage, pour un show explosif axé autour du nouvel album, dont la sortie est prévue courant 2018 !

Ils amènent avec eux les suisses de Deus Ex Machina – Metal Band, qui viendront défendre dans la capitale leur premier album « A New World To Come », sorti en avril 2017. Un show millimétré pendant lequel le combo genévois enchaînera les riffs destructeurs et les ambiances prenantes, menées par le chant puissant de Stephany !

Pour ouvrir la soirée, Once Upon the End vous offrira sa vision du Death mélo, dans lequel le combo mélange Death et Heavy, soutenus par des ambiances Black et des influences Prog amenées par la basse fretless.

Une soirée à ne pas manquer, proposée par Ellie Promotion, en partenariat avec ZFG Agency, Le Klub et le Black Dog !!

A la fin des concerts, vous pourrez continuer la soirée en compagnie des groupes au bar Le Black Dog (26 rue des Lombards, 75004 PARIS). Vous pourrez bénéficier d’une pinte au prix du demi sur présentation de votre place !

Plus d’infos: https://www.facebook.com/events/1528120320620411/