Live Report : MACHINE HEAD à l’Atelier (Luxembourg)

C’est au Luxembourg que je pars à la rencontre de Machine Head en ce Mercredi 25 Avril 2018. Arrivé sous une pluie fine, le soleil montrera le bout de son nez en fin de journée comme pour annoncer qu’il va faire chaud dans la salle…

Le concert a lieu à Den Atelier, une toute petite salle, et j’espère que le groupe donnera autant aux luxembourgeois que ce qu il avait donné aux parisiens le mois dernier (voir article par ici).

Robb indiquera pendant le concert que Machine Head vient ici depuis 1997, et que cette date à l’Atelier est la 1ere de la tournée à avoir été « Sold Out » (« il y a déjà plus de 4 mois »), je confirmerai un peu plus tard qu’effectivement il y avait du monde…

Ça démarre à 20:30 tout pile et dès le départ le public répond présent en reprenant toutes les chansons et en s’excitant dans la fosse.

Dès le 1er titre je vois passer le 1er crowd surfer, oui les banquiers sont en forme (pour un soir de milieu de semaine). Dans la foulée c’est un circle pit qui me confirme que l’ambiance est chaude.

Le public ne faiblit pas, sur « Imperium » ça pogote sévère !!! Quelle énergie dans la fosse.

Le public entame « machine f….. head » juste avant que démarre « Now We Die ».

Sur « Beautiful Mourning » toute la salle tape dans les mains, nous sommes serrés et malgré cela encore un circle pit…

« The Blood, the Sweat, the Tears », tous les titres sont repris en cœur par un public avisé. Ça pousse, nous sommes comprimés (pourtant un peu en recul), et ça continue de crowd surfer, circle pit sur circle pit … les banquiers sont vraiment en pleine forme.

Je profite d’un nouveau titre (moins à mon goût) pour tenter une expédition aux toilettes pour me rendre compte que la salle est bondée, comprimée, j aurais beaucoup de mal à reprendre place près du bar 😉

Ça enchaîne sur un solo de Phil Demmel et avant « Darkness Within » Robb entame un joli speech, c’est un beau moment, il échange pas mal avec nous (enfin il passe son temps à hurler « circle pit ! » pour continuer de chauffer à blanc le public).

Le groupe enchaîne les titres, le public ne faiblit toujours pas … c’est effectivement un sacré show qu’ils nous donnent !

C’est au tour du titre « Catharsis » (que j aime bien) d être aussi très bien accueilli par le public.

« Is there anybody out there ?», on s’avance… et en étant devant je me rends compte que je n’entends quasi plus la guitare de Phil, mais surtout celle de Robb. Au final je comprendrai que le son de Phil sort à gauche de la scène, celle de Robb à droite (nous sommes à droite).

« Beyond the Pale » (ma préférée du nouvel album) continue de motiver la foule, et ça continue encore et toujours de crowd surfer…

Puis solo de batterie.

Le groupe jouera « Davidian », et des bouteilles d’eau sont distribuées aux personnes du 1er rang (qui en ont bien besoin) les titres s’enchaînent on en a pour notre argent !

Le titre « Behind a Mask » du nouvel album vient un peu calmer tout le monde, au moins on souffle quelques minutes.

La fin du concert est très heavy, « Aesthetics of Hate » est dédiée à Dimebag Darrell, tous les membres du groupe se recueillent, c’est beau.

On termine par « Halo » (et une triple arrivée de crowd surfers dans les bras de la sécurité qui n’a cependant pas l’air débordée !), il est 23:17, Robb demandent aux filles de monter sur les épaules des mecs (« not dudes ! ») pour faire une photo de famille, il les compte … « 1, 2, 3,…, 8 ! 8 girls ! » (y en avait plus quand même), distribution des médiators restant, une jeune fille devant nous aura même eu droit à un t-shirt offert 😉

Une sacrée claque, un sacré show, 2h45 de pure énergie non stop (à part les 2 rapides solos de guitare et batterie) vraiment Machine Head nous aura mis KO in « Luxemburg !!!! », « Circle Piiiiiiit !!! » (ça va longtemps résonner dans ma tête ah ah).

OlivDuff

Live Report Machine Head – Den Atelier – Luxembourg – Mercredi 25 avril 2018