Le nouvel album de THE DALI THUNDERING CONCEPT en streaming

Les parisiens de THE DALI THUNDERING CONCEPT ont dévoilé l’intégralité de leur nouvel album « Savages », à écouter ci-dessous.

Ils seront en concert prochainement:

12.05. PARIS (FR) Backstage by the mill

15.05. BERLIN (DE) Musik & Frieden

16.05. BOCHUM (DE) Rockpalast

17.05. KÖLN (DE) Jungle Club

18.05. FRANKFURT (DE) Nachtleben

19.05. EICHSTÄTT (DE) Open Air Am Berg

« Savages » est un projet d’anticipation dystopique. A travers ce concept-album, le groupe apporte un scénario crédible de l’avenir de l’humanité – si cette dernière ne change pas ses standards de vie et sa vision du monde.

Riffs lourds, rythmes écrasants et chants abrasifs délivrent ce message avec force et urgence, avec toutefois quelques onces d’espoir, illustrés par des incursions jazz et électroniques. C’est un album de colère, de souffrance, de désespoir et de conflits, avec de nombreux changements d’ambiances; un accomplissement impressionnant pour un si jeune groupe.







Plus d’infos: https://shop.apathiarecords.com/fr/bands/168_the-dali-thundering-concept