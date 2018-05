DEAD CROSS en tournée cet été en France

DEAD CROSS, le groupe de hardcore californien composé de Dave Lombardo (ex-Slayer/Suicidal Tendencies), Justin Pearson (Retox/The Locust), Mike Patton (Faith No More/Tomahawk) et Michael Crain (Retox, Festival of Dead Deer), sera en tournée en France cet Eté. Voici les dates:

This Is Not A Love Song Festival – 3 Juin

Download Paris – 17 Juin

Westrock Cognac – 20 Juin

Hellfest – 23 Juin

Eurockéennes de Belfort – 8 Juillet

Plus d’infos : https://www.facebook.com/deadcrossofficial/