Chronique : SKINDRED – Big Tings

SKINDRED, le pionnier Ragga Rock Metal, est de retour avec un septième album intitulé « Big Tings » et composé de 10 titres. Ce nouvel album fait suite à « Volume » sorti en 2015 qui continuait déjà sur la lancée du précédent, l’excellent « Kill The Power », avec un son plus Rock et une intensité plus Heavy.

Le combo originaire de Newport, dans le Pays de Galles, reprend bien entendu sa formule magique, son groove omniprésent de tous les instants, sa capacité a enflammer le dancefloor en quelques accords et à faire bouger les foules peu importent leur style. Les mélodies sont accrocheuses et la puissance de la production vous prend les tripes. Bien entendu la voix incroyable de Benji Webbe est toujours aussi envoûtante. SKINDRED mélange une nouvelle fois toutes les influences de la musique moderne que ça soit en provenance du Rock, du Metal ou même de l’Electro, pour obtenir cette musique originale qui lui a permis de se forger cette identité si personnelle. Mais le groupe sait également, sur ce nouvel opus, être beaucoup plus dans la tendresse et la douceur, pour nous emmener vers des intensités différentes, comme avec le titre « Tell Me« .

« Big Tings » démarre en tout cas, avec des titres qui respectent ce mélange principal et cette formule magique. Que ce soit avec le titre éponyme de l’album, « That’s My Jam » ou encore le single déjà connu avant la sortie, le très percutant « Machine« , les trois ont cette intensité et ce groove. A noter d’ailleurs la participation de Phil Campbell of Motörhead sur le titre « Machine« . Ces trois premiers titres, ont donc cet impact caractéristique des morceaux de SKINDRED, cette puissance, ce groove et surtout cette musicalité si particulière.

L’album dans son ensemble est fort, c’est même assez Heavy et on sent tout de suite que ces nouveaux titres sont fait pour pousser les fans à les vivre intensément. La qualité des compositions, des arrangements et des lignes de chants démontrent une nouvelle fois tout le savoir faire et l’expérience du groupe.

Alors vous l’aurez très certainement compris, même si SKINDRED prend quelques risques sur les arrangements, il s’agit toujours d’une évolution normale et attendue par rapport aux albums précédents. C’est extrêmement bien fait et ça fera le plaisir des fans du groupe, qui aura sûrement l’occasion d’en séduire de nouveaux avec ces morceaux accrocheurs.

TRexSound Rating:

Track Listing

01. Big Tings 3:34

02. That’s My Jam 3:16

03. Machine 3:32

04. Last Chance 3:59

05. Tell Me 4:41

06. Loud and Clear 3:31

07. Alive 3:21

08. All This Time 3:02

09. Broken Glass 3:53

10. Saying It Now 4:35

Line Up:

Benji Webbe: Chant

Mikey Demus: Guitare

Dan Pugsley: Basse

Arya Goggin: Batterie

Extraits







Pour en savoir plus surSite Officiel: www.skindred.net Facebook: www.facebook.com/skindredofficial Label: www.napalmrecords.com