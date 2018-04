A PERFECT CIRCLE a dévoile le nouveau titre « So Long, And Thanks For All The Fish » lors de son passage à la BBC hier soir dans l’émission « Rock Show With Daniel P Carter ». L’émission est à écouter ci-dessous et pour accéder au titre, il suffit d’aller à 5’10 ». Le nouvel album du groupe s’intitule « Eat The Elephant » et sera dans les bacs le 20 Avril.