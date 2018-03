Une nouvelle vidéo pour MOEBIUS

MOEBIUS revient avec un nouveau clip, »URANIUM », extrait de leur dernier album « HYBRIS » à voir ci-dessous.

Communiqué: La machine djent / progressive a fait ses débuts à l’automne 2017 et a acquis une très bonne place au sein de la communauté grâce à son écriture très raffinée et ciblée, faite de riffs percussifs mêlés à des grooves étranges et à une note atmosphérique imminente.

Un vrai must pour tous les amoureux de Meshuggah, Tool et – pourquoi pas – Gojira et Porcupine Tree.