Un nouvel album Live pour SIDILARSEN le 23 Mars

C’est le 23 Mars 2018 que sortira le nouvel album Live de SIDILARSEN intitulé « In Bikini Dura Sidi » et composé de 20 titres.

Communiqué: On n’arrête plus Sidilarsen : révélation du Hellfest 2017, ils ont enfoncé le clou avec un Bikini sold out chez eux, à Toulouse, pour célébrer leurs 20 ans et enregistrer leur premier album live !

Baptisé In Bikini Dura Sidi et disponible en CD + DVD, cet album live retranscrit à la perfection ce qu’est Sidilarsen sur scène : leur mélange savamment dosé de Rock, Metal et d’Electro véhicule une énergie puissamment positive et hautement contagieuse.

Réalisé par Julien Metternich (Mass Hysteria, Alice Cooper), In Bikini Dura Sidi balaie en 20 chansons les 20 ans de carrière de Sidilarsen. Aucun de leurs tubes n’est oublié, pour le plus grand bonheur des fans !

En bonus, le documentaire « La Fin Du Début » (72 minutes) réalisé par Joakim Coutouly, retrace le parcours de Sidilarsen.