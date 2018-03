Un nouvel album d’AC/DC est en route

La rumeur du jour nous apprend qu’un nouvel album d’AC/DC devrait voir le jour avec Axl Rose (Guns N’ Roses) au chant. L’info a été révélée par le chanteur du groupe ROSE TATTOO, Angry Anderson, qui a déclaré :

« Je parlais à Angus l’année dernière quand nous étions en train d’ouvrir pour Guns N ‘Roses – On nous a demandé à Angus et moi de faire les rappels et je lui ai dit: » Que vas-tu faire? « Et il a dit: »Mon pote je suis en train d’écrire un nouvel album. » Je me suis dit « cool », alors je lui ai demandé qui était dans le groupe et il m’a dit « Axl ».

Pour rappel AC/DC avait engagé Axl Rose pour les tournées alors que l’ancien frontman du groupe Brian Johnson avait été forcé de le quitter.