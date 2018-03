Un disque d’Or pour MASS HYSTERIA

Communiqué: « Contraddiction » de Mass Hysteria vient d’être certifié disque d’or pour plus de 50 000 exemplaires vendus !

« Il s’agit d’un club fermé ; d’un tout petit club, que l’on pensait clos à jamais : celui des groupes français de métal couronnés d’un succès commercial récompensé par le Graal ultime : un disque d’or.

25 ans après sa création, bénéficiant d’une formidable reconquête de public et de la dynamique de son dernier album, l’encensé « Matière Noire », Mass Hysteria rejoint Trust, Warning, No One Is Innocent, et Silmarils, seuls membres jusqu’à aujourd’hui.

« Contraddiction » vient d’être certifié disque d’or pour plus de 50 000 exemplaires vendus !

Pour que la fête soit totale, cette récompense leur sera remis sur scène lors du concert du groupe au Mondial du Tatouage par les équipes de Legacy Recordings, car ce couronnement c’est aussi celui des Furieux indissociables de ce groupe hors norme et exemplaire.

Bienvenue au Club les Mass ! »