Tous les détails du nouvel album de SEVENDUST et un premier clip

SEVENDUST révèle les détails du son nouvel album « All I See Is War » et le clip du titre « Dirty » à voir ci-dessous. Ce nouvel album sortira le 11 Mai prochain chez Rise Records et dont voici le track listing:

01 – “Dirty”

02 – “God Bites His Tongue”

03 – “Medicated”

04 – “Unforgiven”

05 – “Sickness”

06 – “Cheers”

07 – “Risen”

08 – “Moments”

09 – “Not Original”

10 – “Descend”

11 – “Life Deceives You”

12 – “The Truth”

Et le premier extrait avec le clip de « Dirty »: