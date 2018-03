Report : Mondial du Tatouage 2018

Et oui, ça y est le Mondial du Tatouage referme ses portes. Cette nouvelle édition 2018 qui avait une nouvelle fois rassemblé plus de 420 tatoueurs du monde entier, a tenu toutes ses promesses. Il y en avait pour tous les goûts, tous les styles et c’est encore un public à la fois de connaisseurs et de curieux qui se sont déplacés en nombre à La Grand Halle de la Villette.

Il est toujours aussi impressionnant de voir autant de tatoueurs et de tatoués venant d’autant d’horizons différents se retrouver lors de ses trois jours pour célébrer cet Art qui a pourtant encore bien du mal à se faire reconnaître officiellement. Car lorsque l’on voit le travail effectué, les tatouages qu’arborent fièrement les amateurs de la discipline, on se demande bel est bien pourquoi le tatouage n’est pas reconnu comme un Art à part entière. On pourrait même dire qu’il est désormais un devoir de soutenir le SNAT (Syndicat National des Artistes Tatoueurs)

Nombreux sont ceux qui sont passés à La Grande Halle, à la recherche de l’artiste pouvant exaucer leur souhait et marquer à tout jamais leur peau encore vierge de tout dessin ou compléter une collection déjà bien importante. Car comme tout collectionneur il peut parfois être très dur d’arrêter sa collection personnelle, qui ne pourra en aucun cas, contrairement à beaucoup d’autres collections, être perdue d’aucune manière.

L’organisation et la bonne ambiance étaient également une nouvelle fois au rendez-vous. En plus des tatoueurs, plusieurs marques, comme Harley Davidson notamment, étaient de la partie, participants par la même à cette grande fête du tatouage en France. Des concerts ajoutant encore un peu plus d’importance à l’évènement avec les participations exemplaires de MASS HYSTERIA, Live Report à lire en suivant ce lien, et BETRAYING THE MARTYRS le Vendredi, GRAVEYARD et BLACK MOTH le Samedi et THE RED GOES BLACK le dimanche.

Bien entendu les différents concours organisés dans le cadre du Mondial et sous l’oeil des experts du Jury composés de FILIP LEU, LUKE ATKINSON, BILL SALMON, KARI BARBA et de MARK MAHONEY, ont permis de récompenser les meilleurs de la discipline. Et c’est donc 24 lauréats qui ont reçu un prix partagé entre le tatoueur et le tatoué lors de ces 3 jours de convention.

On a désormais hâte de tous les retrouver pour l’édition 2019 !