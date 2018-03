MOTOCULTOR 2018 : 10 nouveaux noms !

Le Motocultor ajoute 10 nouveaux noms à son affiche 2018 ! En effet, l’organisation du festival, qui aura lieu du 17 au 19 Août prochain à Saint-Nolff (BZH), vient d’annoncer l’ajout de COMEBACK KID, POPA CHUBBY, TRISOMIE 21, NOSTROMO, PUNISH YOURSELF, AUDN, MONOLITHE, LUMBERJACKS et MÖHRKVLTH.

Ils rejoignent: ALESTORM / MINISTRY / SEPULTURA / CANNIBAL CORPSE / NAPALM DEATH / DEVILDRIVER / DYING FETUS / ULTRA VOMIT / MUNICIPAL WASTE / COMEBACK KID / POPA CHUBBY / TRISOMIE 21 / THE BLACK DAHLIA MURDER / PERTURBATOR / NOSTROMO / TAGADA JONES / ORIGIN / TOXIC HOLOCAUST / PUNISH YOURSELF / MISERY INDEX / ANGELUS APATRIDA / LES DISCRETS / CELESTE / NECROWRETCH / SADISTIC INTENT / AUDN / SHAWN JAMES & THE SHAPESHIFTERS / BLOCKHEADS / NESSERIA / JINJER / RENDEZ-VOUS / MONOLITHE / HEART ATTACK / DEHUMAN / LUMBERJACKS / MÖHRKVLTH + 29 groupes