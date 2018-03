LOFOFORA dévoile un nouvel extrait de son nouvel album

Communiqué: Avec Simple appareil le bien nommé, Lofofora est sorti de sa zone de confort. Il aurait été sans doute plus facile de se lancer dans la réinterprétation d’anciens morceaux, de ficeler vite fait bien fait un best-of unplugged de certains de leurs hymnes (L’Œuf, Les Gens, Dur comme fer, Le fond et la forme, Tous les mêmes…). Non, les gars ont préféré jouer les artisans pour travailler leur metal brut avec des outils en bois, aidés dans cette aventure plus artisanale qu’à l’accoutumée par le fidèle Serge Moratel, déjà derrière la console pour les trois précédents albums. La fine équipe est allée s’enfermer durant une dizaine de jours à Midilive, les anciens studios de la maison de disques Vogue, du côté de Villetaneuse. Un endroit chargé en souvenirs (de Carlos à Led Zeppelin, en passant par Annie Cordy ou Aretha Franklin), mais également en matériel vintage. Le résultat final est à la hauteur de la réputation du lieu et des espérances de chacun : chaud et dynamique. Percussif, comme une bonne claque dans la figure.

Les premières dates de la tournée acoustique :

06.04 CHELLES (77) Les Cuizines

07.04 ST NAZAIRE (44) Le Vip

19.04 RILLEUX LE PAPE (69) MJC O’Totem

20.04 BOURG EN BRESSE (01) La Tannerie

21.04 NILVANGE (57) Le Gueulard Plus

26.04 TOULOUSE (31) Connexion

27.04 BAGNOLS S/ CEZE (30) La Moba

28.04 RIOMS (63) La Puce à l’Oreille

07.06 PARIS (75) La Maroquinerie