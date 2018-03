Live Report : SEPULTURA à L’Elysée Montmartre (Paris)

Ca faisait 12 ans que SEPULTURA n’avait pas donné de concert à L’Elysée Montmartre. En effet la dernière fois c’était le 2 Avril 2006. Mais celui dont je me souviens le plus c’était le 21 février 1996 avec le line up original, une tuerie… Il est également vrai que SEPULTURA a l’habitude de venir régulièrement jouer dans la capitale avec des concerts en 2017, 2014, 2011, 2009, 2007, 2006… bref, le groupe connaît bien la capitale française et son public.

Le rendez-vous pour cette nouvelle tournée en promotion du nouvel album « Machine Messiah » sorti l’année dernière, était donné pour ce 20 Mars 2018. L’Elysée Montmartre était loin d’être rempli(e) mais c’est tout de même un public nombreux qui était venu applaudir l’un des groupes qui a le plus influencé la scène Metal dans le monde entier. A une époque, le logo en forme de S était tatoué régulièrement sur le fans du combo brésilien. Et c’est d’ailleurs pour ça que le groupe garde dans sa setlist un nombre conséquent de titres oldschool de son répertoire.

Le concert démarre un peu avant 21h00, et c’est impressionnant comme le groupe est carré et hyper propre sur scène, et même en étant relativement fort. C’est « I Am The Enemy » qui ouvre les hostilités avec brutalité et un gros impact sur les premiers rangs. Le groupe comme les fans sont tous extrêmement motivés et même bien énervés pour certains. SEPULTURA enchaine les premiers titres comme des obus en pleine bataille. Et lorsque arrive le premier des plus anciens titre, à savoir l’excellent « Territory« , les fans se font encore plus entendre. Le combo va ensuite enchainer sur un extrait de « Arise » avec « Desperate Cry » qui garde toujours le même groove après autant d’années.

SEPULTURA offre ensuite un autre extrait de son nouvel album « Machine Messiah » avec le titre « Resistant Parasites » et son ambiance inquiétante et la puissance rythmique du riff principal,j qui fait son effet sur les fans.

Andreas Kisser va ensuite préciser que le groupe fête aujourd’hui les 20 ans de Derrick Green au sein du groupe en tant que chanteur. Il a donc passé plus de temps que Max Cavalera dans ce rôle de frontman au sein de SEPULTURA. Et pour fêter ça, le groupe interprète plusieurs extraits de l’album « Against« , le premier avec Derrick et donc sorti en 1998. SEPULTURA va interpréter le titre éponyme mais aussi « Choke » et « Boycott ».

La fin du concert ne sera composé que d’anciens titres de SEPULTURA pour le plus grand plaisir des fans avec notamment l’excellent « Refuse/Resist« , « Slave New World« , « Ratamahatta » et bien entendu « Roots Bloody Roots » pour finir le show.

Alors oui, si on était fan du groupe avant les années 2000, c’est forcément tous ces anciens titres qui résonnent forcément mieux au plus profond de nous même, mais le groupe accompli tout de même une sacrée performance ce soir et c’est bien le line up actuel qui représente SEPULTURA, et déjà depuis un bon paquet d’années.