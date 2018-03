Live Report : MASS HYSTERIA au Mondial du Tatouage (Paris)

Tin-Tin l’organisateur du Mondial du Tatouage, qui a lieu à la Grand Halle de la Villette, a réussi à faire sortir MASS HYSTERIA de sa tanière ou tout du moins de sa salle de répétition puisque le groupe est actuellement en pleine composition de son nouvel album. En effet, MASS HYSTERIA n’est plus en tournée et c’est donc une date exceptionnelle qui nous est offerte lors du plus important rassemblement du tatouage en France qu’est le Mondial du Tatouage.

Le groupe va enchainer 70 à 80 minutes d’énergie avec toujours autant de passion et de hargne. Le public n’étant pas forcément le même que dans les concerts habituels du groupe, l’ambiance générale est un peu différente. Mais le groupe lui, assure à 200% un show qui nous ballade à travers ses différents albums. Et c’est toujours avec la même satisfaction qu’on assiste à cette débauche d’énergie, le maître mot de MASS HYSTERIA en concert.

Le public nombreux est un mélange de tous les fans de tatouages, qui pour certains découvrent le groupe avec intérêt. Incroyable de se dire qu’un groupe qui va d’ailleurs recevoir son disque d’or avant quelques rappels, peut ne pas être encore connu de tous… MASS HYSTERIA va réussir à faire bouger le public, allant même jusqu’à organiser un circle pit géant et un wall of death ! Pas sûr que ça se soit beaucoup vu sous la Grande Halle de la Villette !

Le concert défile vraiment à tout allure, avec un Mouss toujours aussi en forme dans son rôle de frontman, tantôt critique et proche de ses fans, tantôt le monstre qui bouge dans tous les sens sur le devant de la scène. Les autres membres du groupe assurent également le spectacle allant d’une extrémité à l’autre de la scène pour voir et être vu par l’ensemble du public. Car MASS HYSTERIA reste cette machine impressionnante en Live, pleine de maitrise et de précision.

Alors que le groupe n’avait pas là son concert le plus facile, n’étant, même à son niveau, qu’une super animation pour le Mondial du Tatouage, MASS HYSTERIA réussit à faire vibrer la foule et offrir une nouvelle fois un très bon show !