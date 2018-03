WILL HAVEN diffuse en streaming son nouvel album intitulé « Muerte » et prévu pour sortir demain. A noter la participation de Stephen Carpenter, le guitariste de DEFTONES sur le titre « El Sol » et Mike Scheidt, le chanteur et guitariste de YOB sur « No Escape« . C’est à écouter ci-dessous.

Plus d’infos : https://www.facebook.com/willhavenband/