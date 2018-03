Le Mondial du Tatouage 2018 à partir de Vendredi prochain

La 8ème édition du Mondial du Tatouage, se tiendra les 9, 10 et 11 mars 2018 à La Grande Halle de La Villette, un lieu monumental qui accueille chaque année pour le Mondial plus de 35000 visiteurs. Et c’est d’ailleurs Kad Merad, un vieux copain de Tin-Tin qu’il a tatoué dans les années 90, qui en sera le parrain cette année.

Pendant 3 jours c’est 420 artistes de 40 pays différents qui seront rassemblés pour cet évènement unique. Un évènement qui va également réserver son l;ot de surprises avec des expositions, concerts, concours, foodtrucks, séminaires et matériel pour les pros…

Et niveau concerts, il va y avoir du lourd, notamment le Vendredi 9 Mars avec MASS HYSTERIA et BETRAYING THE MARTYRS. A noter également le Samedi 10 Mars, GRAVEYARD et BLACK MOTH. Et pour clôturer l’édition 2018, THE RED GOES BLACK le Dimanche 11 Mars.

Bien entendu les concours de tatouage seront comme chaque année le moment le plus crucial de la convention. Loin de mettre les artistes en compétition, ces défi lés de tatoués permettent avant tout aux tatoueurs d’exposer leurs créations au grand public et aux médias. Meilleur dos, meilleur large couleur, meilleur petit noir et gris etc., il y en a pour tous les talents ! Les plus beaux tatouages du moment seront consacrés par un jury de tatoueurs légendaires, réunis exclusivement pour l’occasion : Filip Leu, Bill Salmon, Luke Atkinson, Kari Barba et pour la première fois cette année Mark Mahoney, tatoueur mythique qui compte parmi sa longue liste de tatoués Johnny Hallyday ou encore Brad Pitt et Angelina Jolie.

Cette année, la récompense du best of day / best of show sera un magnifique masque « hannya » en bronze sculpté par Tin-tin.

Alors rendez-vous à la GRANDE HALLE DE LA VILLETTE du 9 au 11 Mars !

Billetterie disponible: http://www.mondialdutatouage.com/