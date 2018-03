Le LA Events Festival 2018 aura lieu ce Samedi 31 Mars au au Contrepoint, à Châlons-en-Champagne. Au programme, une alternance de son old-school et moderne, de Heavy et d’Extrême, de groupes connus et plus underground, avec :

– Gang,

– Furies,

– Death Decline,

– The Foxy Ladies,

– ThrashGangsters,

– Yann Armellino & El Butcho,

– BLAZING WAR MACHINE,

– DIAMOND HEAD

Tout est sur l’affiche ci-dessous.