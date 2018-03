La Culture METAL Spring Night, en Avril à Paris

Communiqué: La ( c u l t u r e ) METAL Spring Night est un nouveau concept de soirée dédié à l’univers de cette musique créée il y a un demi-siècle : le METAL. La première édition de ce salon parisien accueillera au printemps des représentants de cette culture. Tatouages, performances, peintures, merchandising, CDs, vinyles, bijoux goth, et bien entendu 4 groupes de métal pour assurer le show : BLAZING WAR MACHINE, JCJESS, NOTHING BUT ECHOES, IDENSITY

La soirée aura lieu le 7 AVril prochain au Gibus Live.

Plus d’infos : https://www.facebook.com/events/591458774520304/