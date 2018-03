JUDAS PRIEST, n°12 au Top Album !

Communiqué: NOUVEL ALBUM STUDIO ! n°12 dans le Top Album ! Meilleure entrée jamais atteinte par le groupe en France !

« Firepower » , le nouvel album de Judas Priest, fait indéniablement l’unanimité. Pour tous les amateurs du genre, il s’agit du meilleur album du groupe depuis le retour de Rob Halford au poste de chanteur !

Pour l’enregistrement de cette bombe, Judas Priest (le chanteur Rob Halford, les guitaristes Glenn Tipton et Richie Faulkner, le bassiste Ian Hill et le batteur Scott Travis) se sont réunis autour du producteur Tom Allom (l’homme de l’ombre des albums de 1979 à 1988, incluant des titres classiques comme Unleash in the East, British Steel, Screaming for Vengeance ou Defenders of the Faith) et le producteur Andy Sneap qui a notamment remporté un Grammy Awards en 2017.

« Tom Allom a cet esprit du classique métal » explique Halford. « Andy est lui plus dans une vague de métal moderne avec une mentalité un peu différente de celle de Tom. Je pense que l’équilibre entre le métal classique et la touche musicale d’Andy fera un mélange remarquable. Tom Allom est avec nous depuis 1979, sa connaissance du groupe et de notre musique est réelle est profonde » ajoute Hill.

Selon Scott Travis le groupe est retourné vers une méthode d’enregistrement très efficace qui a créé des classiques « Nous sommes repartis sur une forme d’enregistrement assez intimiste, nous étions tous ensemble dans une pièce et nous n’avons qu’à jouer et prendre du Plaisir ».

Le groupe vient d’entamer sa tournée mondiale qui passera par la France, le 22 juin, au HellFest

Malheureusement, pour des raisons de santé, le guitariste Glenn Tipton ne sera pas de la parie et sera remplacé par Andy Sneap