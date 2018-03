DOWNLOAD Festival 2018 : La répartition par scène

Les 5 scènes se voient désormais attribuer leurs artistes mythiques ou talents certains ! The Experimental Tropic Blues Band, Grit et Jared James Nichols rejoignent l’affiche et Nothing More est déplacé au samedi.

Communiqué de presse – Paris, le 26 mars 2018

Après un succès majeur en 2017, le DOWNLOAD FESTIVAL revient pour la troisième année consécutive aux portes de Paris les 15, 16, 17 et 18 juin 2018 sur la BA217, la Base Aérienne de Brétigny-sur-Orge / Le Plessis-Pâté / Coeur d’Essonne, lieu idéal pour un rassemblement de cette ampleur.

Et le mythique festival rock qui se déroulera pour la première fois sur quatre jours, propose une affiche exceptionnelle …

En effet cette année quatre têtes d’affiche monumentales se succèderont :

Ozzy Osbourne, Marilyn Manson, Foo Fighters et Guns N’ Roses pour un concert de 3h30 en clôture de l’événement !

Le DOWNLOAD FESTIVAL PARIS, ce sont 5 scènes (dont une exclusivement réservée aux campeurs) qui célèbrent les monstres sacrés et font aussi la part belle à des dizaines de groupes découvertes ou références de la grande famille du rock en provenance du monde entier.

Autour des prestations live, de nombreuses activités animeront le site : l’Antichambre avec ses tatoueurs et barbiers, le Metal Market réuni pour la première fois sous un immense chapiteau, et d’autres surprises qui seront dévoilées sur place …

Et suite à la première édition sur la BA217 l’an dernier, tout a été pensé et repensé cette année, dans les accès, l’accueil, les structures et l’accompagnement afin d’assurer le confort des festivaliers.

Les plus grands groupes de la planète ont donc rendez-vous au DOWNLOAD FESTIVAL PARIS et les fans ne s’y trompent pas puisqu’ils afflueront, comme l’an dernier, de toute l’Europe. Et pour accueillir cette immense communauté, le camping du festival – situé à proximité immédiate du site – voit les choses en grand !

Car le DOWNLOAD FESTIVAL PARIS, c’est pratiquement une semaine de musique non-stop pour les campeurs et un véritable festival dans le festival : dès le jeudi 14 et jusqu’au mardi 19 juin, le camping accueillera les festivaliers avec sa scène Firefly et ses concerts épiques en ouverture et en clôture de chaque journée du festival, son cinéma – dont la programmation est confiée à l’association Panic ! Cinéma – et bien évidemment son bar et son offre de restauration, mais aussi ses produits frais vendus directement par un maraicher local …

L’accès au camping est réservé aux festivaliers, au tarif unique de 5 euros par campeur, quelle que soit la durée de séjour, la réservation étant obligatoire sur le site du festival.

Enfin, afin d’inscrire son action dans la durée et encourager les futurs grands noms, le DOWNLOAD FESTIVAL PARIS lance pour la première fois cette année le DOWNLOAD PROJECT.

En association avec le Conseil Départemental de l’Essonne et les salles régionales (le Rack’Am, le Plan, l’Empreinte), le DOWNLOAD FESTIVAL PARIS soutient la scène locale de trois groupes à travers des soirées découverte avant le festival*. Cette année, les heureux élus, Wakan Tanka, Teacup Monster et Wild Mighty Freaks, auront l’insigne honneur ensuite d’ouvrir sur la Main Stage 2, respectivement les 15, 16 et 17 juin !

* Soirées découverte :

• Download Project #1 le 6 avril au Rack’Am avec Wakan Tanka + Guests

• Download Project #2 le 4 mai au Plan avec Teacup Monster + Guests

• Download Project #3 le 1er Juin à l’Empreinte avec Wild Mighty Freaks + Guests

Rendez-vous les 15, 16, 17 et 18 juin prochains au DOWNLOAD FESTIVAL PARIS !