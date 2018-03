Marilyn Manson a dévoilé la participation de Courtney Love dans son prochain clip. Il s’agit de la vidéo du titre « Tattooed In Reverse« .

Who allowed Courtney Love to be my nurse? Oh shit…I did. TATTOOED IN REVERSE. pic.twitter.com/difHKWnpMZ

— Marilyn Manson (@marilynmanson) March 21, 2018