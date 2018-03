Chronique : NOSTROMO – Uraeus

C’est en Novembre 2016 que NOSTROMO avait fait son grand retour et notamment en accompagnant GOJIRA sur quelques dates. Et voici qu’après 13 années sans rien avoir à se mettre sous la dent, le combo suisse s’apprête à sortir un EP le 9 Mars prochain.

Alors cet EP intitulé « Uraeus » serait plutôt ce qu’on appelait avant un 45t puisqu’il ne contient que deux titres. Le titre éponyme, une nouvelle composition, et « Corrosion« , une reprise de NASUM un autre classique du style. Et c’est d’ailleurs en vinyle que j’aurais bien aimé voir cette sortie, qui ne sera disponible qu’en version digitale.

Mais ce titre « Uraeus » est avant tout une vraie belle surprise. Il n’est jamais évident pour un groupe de revenir après autant d’années d’absence et pouvoir composer en prenant en compte à la fois son passé mais également son présent. Les goûts, les styles évoluant sans cesse tout comme les personnalités de chacun. Mais NOSTROMO parvient parfaitement à contrôler ces différents paramètres pour nous offrir un titre puissant, brutal avec une ambiance inédite, un mélange de ce qui se fait de plus extrêmes tout en conservant la véritable identité du groupe. Ce seul titre montre ô combien il était important pour la scène Metal que NOSTROMO reviennent. Sans être expérimental ou complètement barré, c’est original et vraiment très bien fait. « Uraeus » est à la fois ultra accrocheur sans pour autant être un titre facile. La production également ultra puissante, ne fait que pousser un peu plus l’aspect brutal du titre.

La reprise de NASUM, qui était à l’origine sur l’album « Human 2.0″ il y a 18 ans, est tout aussi puissant, allant beaucoup plus vers le Grind forcément. NOSTROMO allant même jusqu’à légèrement accélérer le tempo pour renforcer la brutalité du titre en forme d’hommage à l’un des groupes qui a marqué la scène Grindcore. Un titre de moins de 2 minutes qui claque aussi fort qu’une grosse tarte en pleine tête et va en réveiller plus d’un. Montrant par la même occasion que la scène la plus extrême a depuis longtemps su être extrêmement riche et de qualité.

Ce nouvel EP de NOSTROMO est donc le début de la nouvelle aventure pour le groupe qu’il va falloir suivre avec intérêt ! Vous êtes prévenus…

TRexSound Rating:

Track Listing

1- Uraeus

2- Corrosion (Nasum Cover)

Line Up

Javier (Chant)

Jéjé (Guitare)

Lad (Basse)

Nouveau batteur soon….

Pour en savoir plus sur NOSTROMO:

