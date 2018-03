Chronique : MYLES KENNEDY – Year Of The Tiger

MYLES KENNEDY dont on connaît l’incroyable talent comme guitariste et chanteur dans ALTER BRIDGE mais également comme chanteur dans les projets de SLASH, nous dévoile son premier album solo. 7 années de travail pour aboutir à 12 titres acoustiques ou semi acoustiques bourrés d’arrangements subtiles et de mélodies touchantes.

Le premier extrait dévoilé « Year of the Tiger » avait laissé percevoir l’aspect personnel des titres autant dans la musique que dans les paroles, qui pour cet extrait revenait sur la disparition du père de MYLES KENNEDY lorsqu’il avait seulement 4 ans.

Mais loin d’être un album sombre et mélancolique, MYLES KENNEDY nous promène à travers un univers Rock, parfois rythmé, parfois intimiste où l’on retrouve ses mélodies de chants accrocheuses, pleine d’émotions et toujours extrêmement bien senties.

Alors si lorsqu’on dit album solo, personnel et acoustique, on peut avoir peur des plans consensuels, c’est loin d’être le cas pour « Year of the Tiger ». MYLES KENNEDY y produit des titres originaux, qui tout en reprenant des arrangements classiques mais en réussissant à y intégrer des éléments inattendus pour en faire des titres qui sont loin d’être conventionnels.

Ce premier album solo est plus qu’intéressant de par la richesse des mélodies et des émotions que MYLES KENNEDY sait une nouvelle fois faire passer à travers son chant.

Bien évidemment vu la particularité acoustique de l’album on pourrait penser qu’il va difficilement trouver preneur dans la base de fans habituels, plus sensibles à l’électrique mais c’est se tromper sur le talent du chanteur guitariste. En effet, on retrouve tout de même quelques dynamiques d’ALTER BRIDGE dans certains titrs et l’on oublie vite que les titres n’utilisent pas de Distorsion ou d’Overdrive pour simplement apprécier une nouvelle fois la qualité des chansons.

« Year Of The Tiger » est un très bon album et encore plus lorsqu’on est fan de cette voix qui est probablement l’une des plus belles de la scène Rock internationale.

TRexSound Rating:

Track Listing:

Year Of The Tiger 3:41

The Great Beyond 4:50

Blind Faith 4:29

Devil On The Wall 3:44

Ghost of Shangri La 3:32

Turning Stones 3:38

Haunted By Design 3:39

Mother 3:42

Nothing But A Name 5:00

Love Can Only Heal 5:33

Songbird 4:04

One Fine Day 4:50

Extraits:









Pour en savoir plus sur MYLES KENNEDY:

Site Officiel: www.MylesKennedy.com

Facebook: www.facebook.com/OfficialMylesKennedy