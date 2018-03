Chronique : MONSTER MAGNET – Mindfucker

Un peu plus de 4 ans après la sortie de « Last Patrol« , MONSTER MAGNET est de retour avec un nouvel album intitulé « Mindfucker » et composé de 10 nouveaux titres. Le groupe emmené par son célèbre et incroyable frontman Dave Wyndorf, sort là son 12ème album ou le 13ème si on compte « Milking the Stars: A Re-Imagining Of Last Patrol » comme un album à part entière.

MONSTER MAGNET a toujours évolué entre un Rock bien groovy et un Stoner électrisant. Suivant les périodes le groupe tend vers l’un ou l’autre des ces deux styles qui composent cette identité que le combo originaire du New Jersey, possède depuis ses débuts et qui lui a permis de se faire connaître comme l’un des leaders de cette scène dans le monde entier.

Ce nouvel album aurait donc plutôt tendance à aller vers le côté Rock. Il est peut être aussi plus groovy que ses prédécesseurs mais c’est surtout dans l’efficacité des titres qu’on retrouve pleinement le MONSTER MAGNET des années 2000. Le groupe conserve également son grain de folie dans ses textes et dans les envolées tant rythmiques que vocales.

Les sonorités oldschool, digne du rock des années 70 sont aussi de la partie, permettant au combo de vraiment garder tous les ingrédients qu’il utilise pour la recette de chaque album. C’est percutant, bien produit et tout parait extrêmement clair. Permettant aussi de bien apprécier chaque mélodie et chaque arrangement au fur et à mesure des écoutes.

On retrouve donc avec « Mindfucker » un très bon album de MONSTER MAGNET qui saura ravir les fans les plus anciens et très probablement en conquérir de nouveaux. Le groupe est de retour à son meilleur niveau, vous êtes prévenus.

TRexSound Rating:

Track Listing

01. Rocket Freak 3:29

02. Soul 5:26

03. Mindfucker 4:59

04. I’m God 6:16

05. Drowning 7:20

06. Ejection 3:27

07. Want Some 5:48

08. Brainwashed 3:22

09. All Day Midnight 3:59

10. When The Hammer Comes Down 5:47

Line Up

Dave Wyndorf – Chant

Phil Caivano – Guitare

Bob Pantella – Batterie

Garrett Sweeny – Guitare

Chris Kosnik – Guitare

Extraits







Pour en savoir plus sur

Site officiel: http://www.zodiaclung.com/

Facebook : https://www.facebook.com/monstermagnet/