Chronique : CRISIX – Against The Odds

Le Thrash avait vu le jour dans les années 80 et a su s’imposer avec nombre de combos qui représentent encore aujourd’hui des monstres de la scène internationale comme METALLICA, SLAYER, ANTHRAX ou encore MEGADETH. Mais avec les années les groupes ont évolué tout comme les styles. Faisant pendant un longtemps un style délaissé par les nouveaux groupes.

Mais depuis quelques temps déjà certains groupes reviennent aux racines du style et c’est le cas de CRISIX qui en reprend les arrangements et même les sonorités. Mais sans aller vers une reproduction trop fidèle de ce qui a déjà été produit, CRISIX réussit bien au contraire à se créer son image et son style en reprenant juste ce qui faut de ce qui a fait la réussite du style.

Donc bien entendu c’est rythmé et énergique comme un bon Thrash et ça fait headbanguer dès les premiers accords. Mais le groupe apporte des titres variés et très bien produit. C’est clair, c’est puissant, tout est bien en place et extrêmement bien audible, permettant au passage d’apprécier tous les détails de cet album composé uniquement de 9 titres, mais qui ne nous laisse en rien sur notre faim. Les titres de 3’30 voir 4 minutes nous replongent dans une musique directe, ou même si l’agressivité est présente, la mélodie reste une, voire LA priorité.

Le chant ultra agressif est parfois complété de choeurs qui pourraient même faire rappeler ceux de la grande époque de SUICIDAL TENDENCIES, ou carrément ceux de nombre de combos Hardcore. Les solo ou plutôt les soli, sont dans la lignée des premiers albums de TESTAMENT ce qui démontre tout le potentiel et la qualité du quintet originaire de Barcelone.

Le groupe vient régulièrement en France et sera au HELLFEST le 24 juin prochain. Alors si vous ne connaissez pas encore c’est le moment !

TRexSound Rating:

Track Listing

1. Get Out Of My Head

2. Leech Breeder

3. Technophiliac

4. Perseverance

5. Xenomorph Blood

6. Prince Of Saiyans

7. Leave Your God Behind

8. Cut The Shit

9. The North Remembers

Line Up:

Juli Bazooka: Chant

Javi Carry: Batterie

B.B. Plaza: Guitare

Albert Requena: Guitare

Dani Ramis: Basse

Extraits







Pour en savoir plus surFacebook: https://www.facebook.com/CrisixOfficial/ Site Officiel: http://www.crisixband.com/