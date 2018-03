ANTI-FLAG, STICK TO YOUR GUNS & STRAY FROM THE PATH à Paris en Juin

ANTI-FLAG, STICK TO YOUR GUNS & STRAY FROM THE PATH seront en concert à Paris le Mercredi 20 juin prochain. Le concert se déroulera au Trabendo.

La tournée passera également par:

ANNECY / LE BRISE GLACE – DIMANCHE 10 JUIN 2018 *Sans Anti-Flag

STRASBOURG / LA LAITERIE – MARDI 19 JUIN 2018

Concert en co-tête d’affiche, Anti-Flag et Stick To Your Guns joueront chacun un set complet.

ANTI-FLAG

Légende du punk américain contestataire, Anti-Flag est revenu en force avec « American Fall », réponse directe dans les bacs à l’arrivée à la présidence de Donald Trump. Le combo de Pittsburg est toujours d’attaque avec ses 30 ans de carrière au compteur, et continue de porter un discours social et progressiste à travers des tournées mondiales. Toujours droit dans ses vans, le groupe propose aujourd’hui un registre plus ska, tout en conservant les codes du punk classique et racé qui ont fait sa réputation sur la scène internationale.

STICK TO YOUR GUNS

Le punk hardcore des années 2010 a connu beaucoup de groupes, mais rares sont ceux de la trempe de Stick To Your Guns. Fort d’un 5ème album toujours autant énervé, voguant entre un punk hardcore dynamique et des phases très mélodiques et musicales, le groupe arrive à mélanger de façon subtile énergie et émotion. Dernièrement Stick To Your Guns a marqué de son empreinte la scène avec l’album « True View », et prouve encore une fois, qu’il est l’un des groupes dominants de ces dernières années.

En première partie:

STRAY FROM THE PATH

Venu tout droit de Long Island dans l’état de New York, Stray From The Path évolue dans un registre hardcore alternatif sans concessions. Ils sortent fin 2017 leur sixième album « Only Death is Real », qui montre une facette plus engagée et combative. En live, la formation est réputée pour des concerts intenses et bruts, à l’image de leur musique.

Plus d’infos: https://www.facebook.com/events/1555016167930649/