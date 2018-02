Un premier extrait de l’album acoustique de LOFOFORA

Voici la vidéo du titre « Les Anges », le premier extrait de « Simple Appareil » le nouvel album de LOFOFORA.







Communiqué: Peu de groupes auront marqué aussi durablement et fortement la scène metal française que Lofofora. Voici plus d’un quart de siècle que son chanteur Reuno, éloquent « Charisman », frappe sous la peau, martèle les tempes, marque le tempo de ses textes affûtés pointant les travers d’une société malade : le capitalisme sauvage, le racisme, les mass-média, l’exclusion, la bêtise sous toutes ses formes sont martelés sans relâche au fil des neuf albums d’une formation au son puissant. Pour son dernier disque, Lofofora s’engage sur une piste jamais explorée : un album 100 % acoustique forgé avec la même énergie et le même esprit de résistance qui a toujours animé ce groupe mythique.

Les premières dates de la tournée acoustique :

13.04 ST NAZAIRE (44) Le Vip

19.04 RILLEUX LE PAPE (69) MJC O’Totem

20.04 BOURG EN BRESSE (01) La Tannerie

21.04 NILVANGE (57) Le Gueulard Plus

26.04 TOULOUSE (31) Connexion

27.04 BAGNOLS S/ CEZE (30) La Moba

28.04 RIOMS (63) La Puce à l’Oreille

07.06 PARIS (75) La Maroquinerie

09.06 LA PESSE (39) Festival Rockalissimo

28.07 VAL D’AJOLS (88) L’été de Narcisse