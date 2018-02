Un nouvel album et un premier single pour BLACK STONE CHERRY

BLACK STONE CHERRY annonce la sortie d’un nouvel album intitulé « Family Tree » et offre un premier single en vidéo. Il s’intitule « Burnin’ » et est à voir ci-dessous. Ce nouvel album sera dans les bacs le 20 Avril.





Communiqué: « Family Tree » de BLACK STONE CHERRY sortira le 20 avril prochain sur Mascot Records (distribution Wagram Music), ce 6ème album studio fait suite à « Kentucky » (2016) qui s’était classé n°5 des charts en Angleterre pays où le groupe américain connait un succès phénoménale.

Comme pour son disque précédent le quatuor a décidé de faire les choses « à sa manière ». Ils sont donc retournés à dans la p’tite vile de Glasgow, KY, au Barrick Recording, là même où ils avaient enregistré leur tout premier album et « Kentucky ». Mais cette fois les musiciens ont poussé les choses un peu plus loin en s’auto-produisant. De plus, afin de préserver la spontanéité et la chaleur de sa musique, le groupe n’a pas souhaité « sur-répéter » ses nouvelles compos en tentant souvent de les mettre en boite directement, alors que le chanteur/guitariste Chris Robertson s’est chargé lui-même du mixage.

« Family Tree » présente 13 titres de « Southern American rock ‘n roll », résultats d’un travail collectif qui reflète les influences de chacun des membres. La présence de deux invités s’inscrit parfaitement dans le concept familiale si cher à BSC, puisque le fils de Chris, âgé de 5 ans, participe au chœurs de « You Got The Blues », alors que Warren Haynes (Allman Bros/Gov’t Mule) a offert sa voix et sa guitare sur « Dancing In The Rain ». Le groupe a rencontré Warren pour la première fois il y a 17 ans à l’occasion de la signature de son premier contrat à New-York.

La famille a toujours compté dans la vie de BLACK STONE CHERRY. On se souvient que le père et l’oncle du batteur John Fred Young sont les fondateurs du groupe de country rock The Kentucky HeadHunters. Les membres du groupe Jon Fred, Chris Robertson (guitare), Ben Wells (guitare) et Jon Lawhon (basse) sont des potes d’école qui ont grandi dans le local de répet des Headhunters, bâtit sur les terres de la ferme de la famille Young. C’est là, entre ces 4 murs de bois couverts de posters de Cream, Led Zeppelin, Uriah Heep, des Stones, Montrose et des Faces que ces quatre gamins ont fait leurs premières armes et ont commencé à construire ce qui allait devenir BLACK STONE CHERRY…

Liste des titres :

Bad Habit

Burnin’

New Kinda Feelin

Carry Me On Down The Road

My Last Breath

Southern Fried Friday Night

Dancin’ In The Rain (featuring Warren Haynes)

Ain’t Nobody

James Brown

You Got The Blues

I Need A Woman

Get Me Over You

Family Tree

Samedi 9 juin BLACK STONE CHERRY sera la seconde tête d’affiche du Download Festival en Angleterre où ils joueront juste avant Guns n’ Roses. Pas étonnant lorsque l’on sait que ces dernières années les concerts du groupe en Grande-Bretagne ont attiré une moyenne de 12 000 spectateurs par soir !

Le groupe se produira en France fin 2018, la date de son concert parisien sera annoncée sous peu.