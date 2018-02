RAMALLAH vient de dévoiler le titre « For All My Dead Girls » décrit par White Trash Rob, le chanteur du groupe, comme le plus significatif de tout ce qu’il a écrit, enregistré et sorti.

Voici sa déclaration: “This is the most personally meaningful tune I’ve ever written/ recorded/ released. It’s also by far the ugliest, though not by design. The stories within are all true, the just happen to be horrific & ugly… like life…”