Le DESERTFEST LONDON du 4 au 6 mai avec MONSTER MAGNET, NAPALM DEATH…

Communiqué: Voici la répartition des groupes au programme de cette septième édition du DESERTFEST LONDON ! Avec plus de 70 performances sur trois jours, et des grands noms tels que Monster Magnet, High On Fire, Hawkwind ou Graveyard, le festival londonien signe son affiche la plus heavy et variée à ce jour. Les pass journée sont également disponibles dès aujourdhui, retrouvez toutes les infos ci-après.

LE VENDREDI met de nouveau le sublime amphithéâtre KOKO à l’honneur, avec en tête d’affiche les hard rockers suédois Graveyard, pour leur grand retour à Londres. En parlant de retour, ils seront épaulés par le combo doom The Obsessed, les skate punks Zeke et les Grecs de Planet of Zeus. La scène Old Empire prendra ses quartiers à l’Electric Ballroom avec un groupe non moins atypique et pour le moins culte, Napalm Death, qui seront rejoint par Eyehategod, Warning et bien d’autres, le tout suivi par un set de clotûre concocté par les très attendus ASG. Le Black Heart prendra une couleur expérimentale en ce premier jour de Desertfest, avec la scène The Quietus, pour un set psychédélique de White Hills, des envolées ambient avec Ghold, un grain de folie avec Snapped Ankles et plus encore. On retrouvera par ailleurs les chants enivrants de Jex Thoth et le rock 70’s so bluesy de Radio Moscow à l’Underworld, et également le stoner doom de Dopelord et les ténébreux Tuskar au The Dev tout au long de cette journée.

▶︎ PASS VENDREDI SEUL (£40): http://www.desertfest.co.uk/

LE SAMEDI sera Heavy ou ne sera pas à l’Electric Ballroom puisque ce sont les riffs métal frénétiques de Matt Pike et High on Fire qui prendront d’assaut la mythique salle pour leur set anniversaire. Pour rester sur une note grasse, on ne pouvait pas mieux trouver que les légendaires Weedeater, le combo doom blues nippon Church of Misery, Akercocke et les sludgers sudistes de Sourvein. La scène estampillée Nightshift Promotions fera son grand retour au The Dev, et invitera Darkher, le combo post-metal anglais Telepathy et plus encore. A l’Underworld, nous aurons l’honneur d’accueillir pour la première fois les icônes du post-metal Steak Number Eight, ainsi que le trio stoner italien Black Rainbows, tandis que Miss Lava et The Watchers donneront du fuzz à en faire suinter les murs du The Black Heart.

▶︎ PASS SAMEDI SEUL (40£): http://www.desertfest.co.uk/

LE DIMANCHE au Desertfest sera placé sous le signe du grandiose et du psyché, avec un rendez-vous immanquable au monumental Roundhouse, pour admirer Monster Magnet en cloture de ce Desertfest Londres 2018. Et pourquoi ne pas mettre les petits plats dans les grands ? Les légendes du rock psychédélique britannique Hawkwind s’ajoutent à l’affiche d’un dimanche haut en riffs. Les pionniers du stoner rock californien Nebula, les chouchous du heavy psyché moderne Elder et le trio super-doom Monolord seront aussi de la partie. Véritable institution du festival, la scène Human Disease Promo/When Planets Collide à l’Underworld invitera de nouveau les immenses Weedeater pour un set très spécial, le trio doom extrême Primitive Man mais aussi Death Alley seront là pour rendre cette dernière soirée de festival plus folle qu’elle ne l’est déjà. Pendant ce temps, le rock psyché brulant de King Buffalo et les stoner rockers de Kind enflammeront le Black Heart, tandis que les Français The Necromancers et le combo heavy de Brighton Solleme se chargeront de clore les festivités au The Dev.

▶︎ PASS DIMANCHE SEUL (£45): http://www.desertfest.co.uk/