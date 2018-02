La COMRADES PARTY première édition avec L’ESPRIT DU CLAN, ARTWEG…

Communiqué: Le Vendredi 02 Mars 2018 aura lieu la 1ère « COMRADES PARTY » à la salle jean Vilar de Mitry Mory (77270) Avenue Jean Baptiste Clément.

Cette soirée sera orchestrée par les associations Metal Sound Prod et Souch Prod ainsi que la ville de Mitry Mory.

Le collectif qui pilote cette COMRADES Party a pour vocation de( re ) développer la scène Rock / Metal /Hardcore Francilienne et plus particulièrement du le 77 / 93 / 95. Ces assos se lancent dans cette 1 ère Comrades Party ( après avoir fait 10 éditions du Festival Metal Zone , festival metal a sensibilisation écologique) Mais aussi pour marquer également la fin de l’existence culturelle de cette salle Jean Vilar ( après plus de 40 ans d’activités)

Cette soirée plus que festive sera placée sous le thème du Stoner / Metal Hardcore et animée par les groupes

– L’Esprit du Clan

– Artweg

– Schoolyards

– The Bearded Bastards

– Krokodile Dental Plan

et The Streamliner

Ainsi qu’ un Set Live en after de Vautour ( les Prodigy Français)

L’évenement Facebook se trouve ci après

https://www.facebook.com/events/1890479884304052/