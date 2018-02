James Hetfield, le frontman de METALLICA, a profité des journées Off du groupe pour passer devant la caméra du réalisateur Joe Berlinger. La collaboration entre les deux hommes remonte à l’époque de « Some Kind Of Monsters ». James Hetfield joue le rôle d’un policier qui arrêtera pour la première fois le serial killer Ted Bundy. A suivre…

