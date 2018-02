De nouvelles dates pour MARS RED SKY

Communiqué: Le trio heavy psyché MARS RED SKY continue de propager les riffs entêtants de son nouvel album « Apex III (Praise For The Burning Soul) » avec des dates françaises au printemps, prémices d’une tournée européenne des clubs et festivals annoncée très prochainement.

02/03 – TOULOUSE (31) Le Pavillon Sauvage

21/03 – CHAMBERY (73) Le Brin de Zinc

22/03 – LYON (69) Jack Jack

23/03 – LE HAVRE (76) Centre d’Expression Musicale

29/03 – RENNES (35) Le Mondo Bizarro

———————————————————-

01/06 – NETPHEN (DE) Freak Valley Festival

13/07 – VIVEIRO (SP) Resurrection Festival

+ D’autres dates annoncées prochainement : Strasbourg, Besançon, Paris…