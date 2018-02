CENTURIES vient de publier une nouvelle vidéo pour le titre « May Love Be With You Always » à voir ci-dessous. Le titre provient du nouvel album « The Lights of This Earth Are Blinding » disponible chez Southern Lord.

Le groupe sera en concert le 7 Mai prochain à La Comédia, à Montreuil.

Plus d’infos : https://www.facebook.com/centuriesfl