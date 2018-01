VOICE OF RUIN vient de lancer un nouveau clip pour le titre « Blood Of Religions » à voir ci-dessous. Le groupe sera en concert en France le 7 juillet pour le Horizonfest à Égriselles-le-Bocage (1h30 au Sud de Paris) avec Betraying the Martyrs, Gorod et Dagoba.

Plus d’infos : https://www.facebook.com/voiceofruin

Ou : https://www.facebook.com/events/692554580927808/