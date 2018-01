P.O.D. signe sur Mascot

Communiqué: Mascot Label Group est heureux d’annoncer la signature de P.O.D. (Payable On Death) !

Formé en 1992 à San Diego, Californie, P.O.D. a depuis vendu plus de 10 millions d’albums à travers le monde.

En un peu plus de 2 décennies, le groupe a sorti 9 albums studio dont « Satellite » (2001) certifié 3 fois platine aux Etats-Unis.

Le quatuor compte également une douzaine de hits classés dans les charts rock US, dont les classiques “Southtown,” “Alive,” “Youth of the Nation,” ou “Boom,”

et, plus récemment, “Higher, » “Beautiful,” ou “Lost In Forever,” n°1 des classements Active Rock.

P.O.D. a aussi été nominé 3 fois aux GRAMMY Awards, a vu 4 de ses clips classés n°1 et a placé bon nombre de ses chansons sur les B.O. de plusieurs films.

En 25 ans P.O.D. a tourné à travers le monde entier, leur dernier passage en France date de juin 2013 au HellFest.

Les membres de P.O.D. sont très actifs dans la communauté « tight-knit music » ce qui leur a valu de collaborer avec Katy Perry, H.R. (Bad Brains), Mike Muir (Suicidal Tendencies), Sen Dog (Cypress Hill) pour n’en citer que quelques uns.

« The Awakening », leur dernier album studio en date est sorti en 2015.

Line Up:

Sonny Sandoval ~ chant

Marcos Curiel ~ guitare

Traa Daniels ~ basse

Wuv Bernardo ~ batterie