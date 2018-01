Le nouveau JUDAS PRIEST dans les bacs le 9 Mars

C’est le 9 mars prochain que sortira le nouvel album de JUDAS PRIEST, intitulé « Firepower« . Un premier titre intitulé « Lightning Strike » est déjà dispo à l’écoute ci-dessous. Le groupe sera également en concert au HELLFEST en Juin prochain.

Liste des titres de « Firepower »

1. Firepower

2. Lightning Strike

3. Evil Never Dies

4. Never The Heroes

5. Necromancer

6. Children of the Sun

7. Guardians

8. Rising From Ruins

9. Flame Thrower

10. Spectre

11. Traitors Gate

12. No Surrender

13. Lone Wolf

14. Sea of Red

Judas Priest : Rob Halford (chant), Glenn Tipton (guitare), Richie Faulkner (guitare), Ian Hill (basse) et Scott Travis (batterie)