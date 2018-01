HEADCHARGER dévoile le clip de Dirty Like Your Memories

En ce début d’année 2018, Headcharger dévoile un clip pour le titre Dirty Like Your Memories. Conçu comme une rétrospective des derniers mois écoulés, ce clip arrive à point nommé pour clôre l’année et démarrer 2018 comme il se doit!

Le groupe sera d’ailleurs en concert, vous pourrez les voir prochainement :

3 février – Nantes (44) / la scène Michelet / west stoner sessions

7 Avril – Durbuy rock festival (Belgique) w/ orange goblin, kadavar, alestorm…

D’autres concerts seront bientôt annoncés!