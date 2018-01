Pour ceux qui suivent THE LUMBERJACK FEEDBACK et ont déjà assisté à leurs prestations, « Dra Til Helvete » est un des moment clés de leurs concerts hauts en énergie et décibels, porté par leur mur d’amplis et leurs 2 batteurs. Dernière vidéo extraite de l’album « Blackened Visions », celle-ci a été tournée « live », dans le studio du groupe, là même où le titre a été composé et l’album.

The Lumberjack Feedback travaille désormais sur son nouvel album attendu pour 2018 chez Overpowered Records (S.U.P., 7 Weeks, Psykup).

Plus d’infos : https://www.facebook.com/thelumberjackfeedbackband/