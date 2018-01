De nouvelles dates pour NESSERIA

NESSERIA annonce de nouvelles dates de concerts pour les prochains mois:

20/01 : Quimper (29) @ Novomax + Nostromo

23/02 : St Etienne (42) @ La gueule noire

24/02 : Langres (52) @ La Niche

25/02 : St Gall (ch) @ Schwarzer engel

27/02 : Koln (de) @ Halle am rhein

28/02 : Munich (de) @ Kafe kult

01/03 : Praha (cz) @ Underdogs

02/03 : Linz (at) @ Ann and pat

03/03 : Wurzburg (de) @ Immerhin

16/03 : Limoges (87) @ El doggo

17/03 : Bourges (18) @ Le nadir

30/03 : Le Havre (76) @ L’Escale

31/03 : Rennes (35) @ Superbowl of hardcore festival

12/05 : Blois (41) @ The Outbreak festival + L’Esprit du clan

26/05 : Paris (75) @ Post in Paris festival