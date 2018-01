Chronique : A Moment Suspended In Time (Eric Canto)

Ecrire à propos d’un livre est quelque chose d’assez rare pour un Webzine comme TRexSound.com. Non pas qu’il n’y ait pas de livre sur le « Metal » mais plutôt parce qu’il est, à mon goût, rare d’en dénicher un qui ait vraiment du sens ou qui suscite un intérêt particulier. Bien entendu je ne parle pas des biographies, qui s’adressent à mon sens, à des fans qui n’ont pas besoin d’avoir un avis externe sur un tel livre. Comme par exemple, le très bon « Back To The Front » de METALLICA, qui est à lire et à voir absolument si on est, ne serait-ce qu’un tout petit peu fan du groupe.

Alors oui, “A Moment Suspended In Time” du photographe Eric CANTO, fait bien partie de cette rare catégorie d’ouvrages à susciter un véritable intérêt pour les amateurs de Rock et de Metal. Eric CANTO a pendant 10 ans parcouru la France entière, la Suisse, l’Allemagne et est même allée jusqu’à Londres et Montréal pour réaliser ses photos. Il a eu l’occasion de travailler avec et pour des artistes incroyables comme SLIPKNOT, GHOST ou SUICIDAL TENDENCIES, et bien entendu des artistes 100% français comme BUKOWSKI ou encore MASS HYSTERIA, dont il a réalisé les 6 dernières pochettes d’album et un Livre Photographique Collector de 136 pages.

Eric CANTO est aujourd’hui de retour avec un nouveau livre de 208 pages en grand format (24x32cm), intitulé « A Moment Suspended In Time » et qui offre le meilleur de ses clichés Live et Studio avec entre autres les groupes KISS, KORN, RAMMSTEIN, AIRBOURNE, NINE INCH NAILS, THE ARRS, AQME, MOTORHEAD et j’en passe ! Mais chaque cliché va plus loin qu’une simple photo et offre également toute une ambiance et nous plonge dans l’univers de ces artistes, de leur énergie et de leur passion. Et c’est encore plus fort lorsque l’on a déjà assisté à l’un de ces concerts, car la photo nous replonge directement dans cette ambiance, nous rappel un moment unique qu’il n’est possible de vivre qu’en concert.

« A Moment Suspended In Time » est donc un livre essentiel pour tout amateur de musique électrique voir enragée. Il est touchant et révèle les artistes comme on ne les voit presque jamais, aussi bien fragile qu’en pleine explosion, un moment suspendu où ils s’expriment pleinement leur art.

Plus d’infos: https://www.ericcanto.com/livre/