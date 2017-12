WOODBANG FEST : Un tatouage à gagner

Alors que les billets en promo à 10€ pour le WOODBANG FEST sont encore disponibles jusqu’à 23h00 ce soir avec le code « wbf2k17 » via la billetrie Weezevent, le salon de tatouage « Tattooing Martial » (Brunstatt, Haut-Rhin, Alsace) qui est également partenaire du Festival, offre pour cette édition un tatouage d’une valeur de 100€ sous forme de bon cadeau.

ATLANTIS CHRONICLES :

Trois ans après le premier album « Ten Miles Underwater » (2013 – Coroner Records) et plus de 80 concerts en France, en Europe ainsi qu’au Japon avec Beyond Creation, Atlantis Chronicles revient avec un nouvel album « Barton’s Odyssey » (2016 – Apathia Records) plus alambiqué et personnel. Ce nouvel opus emmène le groupe sur une tournée 2016 d’une trentaine de concerts dont le Motocultor Fest, UK Tech Fest, M-Fest… En 2017 le groupe repart sur les routes en passant par de nombreux festivals et une tournée Française.

IN ARKADIA :

Lancés depuis 2011, les lyonnais d’IN ARKADIA n’ont eu de cesse d’exporter leur blackcore sur les scènes françaises, européennes et japonaises. Ayant déjà ouvert pour Biohazard, Napalm Death, Dark Tranquillity ou encore The Faceless, c’est en live que le groupe donne sa pleine mesure, livrant des prestations réputées très énergiques. 2017 sera l’année qui verra la sortie du successeur du premier album du sextet lyonnais, Eyes Of The Archetype, paru en 2013.

DEFICIENCY :

DEFICIENCY est un groupe de Thrash Metal mélodique français né en 2009. Influencé à la fois par les pionniers du Thrash Metal américains et européens, mais aussi par les nouvelles vagues de Metal modernes, le groupe allie parfaitement les genres et propose un style complet, à la fois agressif, mélodique, fin et technique. Alors que leur troisième album vient de sortir, le groupe entame sa tournée 2017.

BOARS :

3% électro, 3% rock, 3% hiphop et 91% irrévérent pour un crossover electro-rock/punk qui tape où il faut, quand il faut. BOARS c’est depuis ses débuts en 2013 et au travers de ses deux EPs (Modafucka en 2013 et Jester l’année suivante) puis de la web-tape Immature en 2015, l’équilibre entre la violence du chant, l’efficacité des mélodies et une énergie brute, contaminatrice. S’étant dressé comme une des figures de proue de la scène lorraine, notamment au travers de ses apparitions remarquées aux côtés de de Punish Yourself, Smash Hit Combo, Black Bomb A et Sidilarsen, Boars présente son nouvel album intitulé « There will be parties, there will be fun, there will be gallows for everyone ».

FALL OF DEATH :

Fondé en 2007, FALL OF DEATH sʼest rapidement imposé sur une scène metalcore déjà bondé. Après plus de 150 concerts dans l’Hexagone et un premier EP enregistré sous la tutelle de Stéphane Buriez (Loudblast, Sinsaneum), le groupe sort son premier album « Vanity Cure » en 2011. Depuis un long stand-by, FOD aime semer le flou sur son actualité à travers quelques news, aussi mystérieuses que minimes.

